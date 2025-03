Cómo es la casa que quieren crear Ricardo Mollo, León Gieco y otros artistas para alojar a músicos retirados

Un proyecto largamente anhelado

La idea de La Casa de la Música no es nueva. Surgió hace años, tras la triste partida del violinista Jorge Pinchevsky, quien no recibió la atención adecuada en sus últimos momentos. Pipo Lernoud, junto a la Unión de Músicos Independientes y otras fundaciones, intentó concretar el proyecto, pero no logró prosperar en aquel entonces.