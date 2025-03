Cerúndolo jugó un partidazo, pero cayó contra Dimitrov en cuartos de final del Masters 1000 de Miami

Cerúndolo y Dimitrov disputaron un primer set en el que no hubo un dominador claro. El argentino arrancó con un gran ritmo y se quedó con el servicio de su rival en el game inicial del match, pero en el siguiente el ex número tres del mundo recuperó el terreno perdido. Cerúndolo no logró en ningún momento la contundencia y precisión que mantuvo durante las anteriores tres instancias, en las que no había concedido ningún set. Pero en el tiebreak, después de 10 games seguidos sin roturas, sacó su mejor versión y cerró con un 8-6 para llevarse la manga inicial, después de haber salvado siete puntos de set del balcánico.