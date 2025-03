Balance negativo para los clubes tucumanos en el arranque del Torneo del Interior B

Por su parte, por la zona 8, cayeron los dos equipos tucumanos. En Concepción, Huirapuca, con el debut de José Molina como entrenador, comenzó ganando, pero no pudo sostener el resultado y cayó 31-26 ante Paraná Rowing. Por su parte, Natación y Gimnasia tuvo un buen arranque, pero no lo pudo mantener y cayó 21-13 ante Old Resian en Rosario.