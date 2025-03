Crecida del río de Raco: un vehículo atrapado y sin víctimas

A las 20.30, luego de constatar que no había personas en el interior, la policía comenzó a investigar para dar con el propietario del vehículo. “A los 20 minutos logramos junto con la Guardia Urbana contactar al propietario del auto, Daniel Ignacio Gauna quien reside en San Miguel de Tucumán y había llegado a la zona para visitar a familiares. Gauna nos comentó que estacionó el vehículo alrededor de las 19 y al percatarse de la creciente, intentó moverlo pero no pudo hacer nada. Al auto la corriente lo arrastró unos 400 metros. No hubo víctimas, solo daños materiales”.