"Si es por mi, juego ya": Renzo Tesuri contó detalles de lo que pasó cuando se confirmó la lesión

Rodríguez no solo le brindó compañía, sino también su experiencia. “Me decía que él había pasado por lo mismo, que entendía lo que estaba sintiendo. Que no me desesperara, que lo importante era mantener la cabeza fuerte. En ese momento, uno todavía tiene la esperanza de que no sea tan grave, pero él ya lo sabía. Solo que no me lo dijo en el momento para no bajonearme más”, relató.