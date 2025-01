Las claves de la jornada

El dólar

El Banco Central compró ayer U$S 68 millones al intervenir en el mercado cambiario pero continúa la sangría de divisas. Las reservas cerraron en U$S 29.428 millones. Las reservas brutas internacionales cayeron U$S 1.164 millones en las últimas ocho jornadas cambiarias. En este escenario, el dólar oficial minorista -sin los impuestos- opera a $1.020,10 para la compra y a $1.078,15 para la venta. Y en el Banco Nación, el billete cotiza en $1.032 para la compra y a $1.072 para la venta. En el mercado oficial de cambios, el dólar mayorista se ofreció a $1.052 por unidad, esto es, 50 centavos arriba del cierre del miércoles. El dólar blue cotiza en $1.225, por lo cual la brecha se ubica en el 16,33%. Y el dólar MEP opera a $1.164,03 por lo que la brecha con el oficial se ubica en el 10,65%. Por su parte, el Contado con Liquidación (CCL) se vende a $1.177,74 y el spread con el oficial se posiciona en el 11,95%.