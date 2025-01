¿Qué resultados deben darse hoy para que Argentina clasifique al hexagonal final del Sudamericano Sub-20?

Duscher, en declaraciones al diario deportivo Olé, se refirió a lo que pasó. "No me arrepiento de las declaraciones. Es algo inédito que por una declaración te echen, los jugadores estaban muy comprometidos. Es raro, por una segunda fecha... Muy raro", declaró con todo enigmático. "Yo simplemente defendí mi trabajo. Yo soy muy profesional y muy exigente, que no se confunda con ser conflictivo", explicó. La relación con sus dirigidos, según Duscher, quedó en espléndidos términos. "Es espectacular. Es lo que todos vieron. Desde lo profesional, el día a día y la exigencia estoy más tranquilo que nunca. Di todo, pero sucedió esto", lamentó el ex jugador.