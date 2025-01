La situación energética y el desafío de todos

Hacer frente a la ola de calor que azota al país depende de un esfuerzo colectivo importante y de estrategias individuales relacionadas con las posibilidades y con las habilidades de cada uno de los ciudadanos. En este segundo caso inciden las responsabilidades personales y la empatía social, que pueden ser estimuladas incluso por las autoridades con campañas de concientización.

En el primer caso, la tarea de los funcionarios de previsión, cuidados e inversiones es muy importante, en una combinación que debe resultar lo más efectiva posible, sobre todo si se tiene en cuenta que la provisión eléctrica depende de un sistema interconectado nacional en el que una emergencia en una zona del territorio puede llevar a cortes y apagones en otro sitio. Tucumán se precia de haber intentado hacer los deberes para entrar con cierta tranquilidad al verano, después de los sustos y las emergencias de finales de 2023, cuando a la crisis energética se agregaba la incertidumbre provocada por los anuncios de que se suspendían las obras públicas. El año 2024 transcurrió con varias emergencias en el otoño y el invierno, con la salida del sistema de dos turbinas vetustas y el anuncio del gobierno nacional -luego minimizado- de que se preveían apagones para el fin de año debido, según explicaron los funcionarios, a la falta de inversiones de las últimas décadas. Con el transcurrir de los meses, al menos en Tucumán hubo varios anuncios tranquilizadores: las turbinas desechadas fueron reemplazadas por dos turbogeneradores, la empresa EDET hizo tareas de repotenciación de líneas de alta tensión, y el Gobierno provincial anunció que se va a completar el trabajo de la línea El Bracho-Villa Quinteros, que había sido un compromiso de la administración nacional anterior.

En este nuevo año hubo momentos de aumento significativo de la demanda, con altos picos de consumo y temperaturas rondando los 40°, si bien no llegaron a los calores extremos de marzo de 2023. Según se explicó, este enero ha tenido una particularidad que viene contribuyendo a mitigar el impacto del calor: una mayor amplitud térmica. A diferencia de otros veranos recientes, donde las temperaturas mínimas no variaban mucho respecto de las máximas, este año se ha registrado una mayor diferencia entre el calor de día y la frescura nocturna. Este fenómeno ayudó a que los equipos de distribución y transporte, como transformadores y cables, puedan enfriarse por la noche, evitando que la “inercia térmica” afecte el funcionamiento al día siguiente, explicaron en EDET.

En la provincia hubo cortes puntuales de suministro debido a problemas particulares de distribución, como fallas en transformadores en algún barrio. EDET diferenció esas dificultades de los cortes masivos y extensos que se observaron en Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, que involucran al transporte de alta tensión en medio de los eventos climáticos extremos. Los especialistas afirman que el transporte es un problema crónico en el país, ya que en los últimos 10 años casi no se ha incorporado capacidad y no hay previsiones de que se vaya a hacer obra pública en ese sector. Quiere decir que por más que haya aumentos de tarifas -como los que ya hubo- y acomodamientos de los segmentos tarifarios y de subsidios, el panorama es incierto. “No vamos a pasar por problemas, en la medida que no nos corten el Sistema de Interconexión de Transener”, dijo el responsable del Ersept hace 10 días.

Así las cosas, hay una responsabilidad más importante en las autoridades que en la población. Esta tiene que procurar consumir con mesura. Las autoridades, en cambio, deben preocuparse por las estrategias y las inversiones para lograr una mejora sustancial en todo el sistema para el futuro inmediato, más allá de aliviarse porque el verano haya transcurrido, hasta ahora, sin demasiados sobresaltos, acaso debido a la suerte.