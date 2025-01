Selena Gómez rompe en llanto al condenar las deportaciones en Estados Unidos: "Están atacando a mi gente"

Selena Gómez publicó un video angustiada tras la deportación de inmigrantes mexicanos

La cantante y actriz publicó un video en su cuenta de Instagram, que no tardó en viralizarse. Con un “Lo siento” de leyenda y un emoji de la bandera mexicana, Gómez expresó entre lágrimas su aflicción. “Toda mi gente está siendo atacada, los niños. No lo entiendo. Lo siento mucho, desearía poder hacer algo, pero no puedo. No sé qué hacer. Haré todo lo que pueda, lo prometo”, dijo visiblemente afectada en el clip.