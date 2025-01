Superar la caquistocracia

El pasado 9 de diciembre el premio Nobel de Economía Paul Krugman publicaba su última columna en el New York Times, donde había estado escribiendo regularmente desde enero del año 2000. El artículo se titulaba “Mi última columna: la esperanza en una era de resentimiento” y está accesible online gratuitamente. Me apenó su retirada, pues he estado leyéndole habitualmente: Krugman tiene el don de explicar con sencillez y claridad los entresijos, a veces muy enrevesados, de la economía. Me consoló su afirmación en las primeras líneas de su artículo: «Me retiro del Times, no del mundo, así que seguiré expresando mis opiniones en otros lugares».