Cartas de lectores II: Cementerio del Oeste

El llamado “cementerio de los ricos”, el del Oeste, no solo tiene maravillosas obras de arte en esculturas y fachadas de construcción a la vista en el exterior de los mausoleos. También sería interesante tomar fotografías u observar en el interior de ellos. Por tener el conocimiento que me dio vivir, crecer y haber trabajado en esa inmensa necrópolis y de ser heredero de distintas historias no solamente de los que me antecedieron sino de mi propio padre que trabajó ahí durante 50 años. En esos innumerables comentarios y al constatarlos se encuentran los mausoleos de De Inocentis, las familias Rougés y de Wenceslao Posse, así como el de Sauvinige, que fuera oficial de Belgrano y en su recordatorio colocaron un inmenso ángel de bronce que está en su cúpula. Además quisiera recordar que en una época se tomaron fotografías de varias obras que ya no están a causa de robos y vandalismo. Pienso que dichas fotos se encuentran en algún ente provincial.