El cierre de la “ventanilla única” en los registros automotores: "tensiones y dificultades"

El directivo hizo hincapié en que la obligación tributaria surge en el momento en que se celebra el contrato, y no está vinculada a su registración. "Esto significa que puede existir un hecho imponible o un gravamen de sellos aunque el contrato no haya sido registrado. Del mismo modo, es posible registrar el contrato sin que se haya pagado el impuesto correspondiente, pero esto no exime al contribuyente de su obligación de abonar el tributo, ya que ambas situaciones son independientes y paralelas", acotó.