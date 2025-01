La astronauta de la NASA atrapada hace siete meses en el espacio sale a caminar por primera vez fuera de la nave

Los astronautas deberían volver a casa en febrero del 2025

Los astronautas Butch Wilmore y Suni Williams llegaron al laboratorio orbital el pasado 6 de junio a bordo de la nave Boeing Starliner, pero durante ese vuelo se observó que algunos de los propulsores no funcionaban según lo esperado. Debido a fallas en los propulsores y fugas de helio, no pudieron regresar a casa en lo que debería haber sido un vuelo de prueba de una semana de duración. La fecha de regreso aún no es del todo concreta, pero el administrador de la agencia espacial estadounidense, Bill Nelson, declaró que “la NASA ha decidido que Butch y Suni vuelvan el próximo febrero en la Crew-9″.