Del buffet al césped: así es la preparación nutricional de San Martín de Tucumán durante la pretemporada

Entre el hockey y el fútbol

El trabajo de Amduni no se limita a San Martín. Su experiencia también lo conecta con el preseleccionado argentino de hockey, que se entrena en el CENARD. Allí, Amduni, que se desempeña como preparador físico, siempre que puede aplica los mismos principios de nutrición y rendimiento. “En ambos deportes hay particularidades, pero el objetivo es el mismo: garantizar que los atletas lleguen en su mejor versión a la competencia”, comenta.



Tras un 2024 marcado por el esfuerzo y el aprendizaje, Amduni mira el futuro con optimismo. “El año pasado fue muy duro, especialmente tras las eliminaciones. Pero esas experiencias nos fortalecen. Aprendemos a pasar la página y a enfocarnos en lo que viene. Ahora queremos encarar el 2025 con más ganas y con objetivos claros”, anticipa.



Con la confirmación de Ariel Martos como técnico oficial, el equipo trabaja para consolidar su preparación e iniciar la Primera Nacional de la mejor manera. “Es una ventaja contar con alguien que conoce bien al grupo. Eso reduce los tiempos de adaptación y nos permite enfocarnos en lo que realmente importa: construir un equipo sólido”. En el complejo Natalio Mirkin, la jornada se acerca a su fin. Mientras los jugadores terminan sus rutinas y recargan energías, Amduni permanece alerta, asegurándose de que no falte nada. Su labor, como él

mismo dice, no siempre está en el foco de las cámaras, pero su impacto es innegable. Al final del día, cada detalle cuenta, y en San Martín lo saben mejor que nadie.