Darío Sand, arquero de San Martín de Tucumán: “Todavía nos duele la final perdida”

“Todavía nos duele, no lo voy a negar. Estábamos muy ilusionados y fue un golpe difícil. Silencio, tristeza, desilusión, todo lo que pasa en un vestuario cuando no se da el objetivo. Cada uno lo vivió a su manera, hay que corregir lo que hicimos mal”, expresó con la sinceridad que lo caracteriza. Aunque reconoce la dureza del momento, el arquero resalta la importancia de la mentalidad positiva y de no quedarse atrapado en lo negativo. “Es fútbol, puede pasar cualquier cosa. A veces no gana el mejor, pero hay que saber corregir y seguir”, agregó.