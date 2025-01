Rescate urgente de la prosa de prensa del siglo XX*

Disfruté mucho del proceso que me llevó a este libro terminado; y la intensidad repicó en los 80 y 90, cuando me sumergí en medios que habían formado a mis editores de Página, en Humor, El Periodista, El Porteño, y ya estaba suelto en el arte de que me importara menos llegar a ser justo o representativo, y un poco más seguir el criterio de mi gusto personal en el marco de una selección de autor: por eso está tan presente la crónica urbana, el derrotero de una mirada en tránsito; primero porque es a lo que me dedico desde La ruta del beso (Norma) y La ciudad y el deseo (RHM) hasta mis excursiones metropolitanas actuales para La Nación, pero también porque ahí entiendo que está la marca de la identidad de ese escritor de redacciones, en aguas abiertas por Gerchunoff, González Tuñón y Enrique Mouliá hasta llegar a Jorge Di Paola, Horacio Verbitsky y Enrique Symns.