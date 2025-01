El «gaceting» ya es tendencia

Me recibe en su pequeña boutique de la calle Cariola y sobre la mesa dispone todo para una rápida demostración. Los Budas de madera son su artículo estrella: elijo uno y me lo envuelve con destreza de mago o tarotista, sin dejar de mirarme, doblando a ciegas aquí y allá, y fijándolo todo con abundante cinta scotch. El paquete que pone en mis manos es, en efecto, un collage amorfo de notas y temas para aventurarme en su lectura, para que encuentre allí una clave personalísima, dice. Tras los bordes y pequeños saltos del papel, la continuidad azarosa de frases y palabras esboza un enigma, un palimpsesto que balbuceo y me esfuerzo en interpretar…