Todo se mueve, todo tiembla recordando a David Lynch

Me acuerdo cuando a principios de los ‘90, Bernardo “Mikicho” Brunetti, actor y director, me recomendó que viera Blue Velvet. Y yo no tuve mejor idea que decirle a mi mamá (NdlR: la poetisa, Inés Aráoz) que me acompañase. Fue muy incómodo. Tenía escenas que hubiera preferido verlas solo y no con mi mamá. Estuvimos en silencio las dos horas que dura la película, naturalmente. Pero la experiencia sirvió para que después siempre compartiéramos y habláramos de las películas de Lynch. Ese fue el comienzo con David Lynch para mí.