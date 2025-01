Adiós a David Lynch, el maestro que retrató el lado oscuro de EE.UU.

David Lynch, uno de los gigantes del cine estadounidense que retrató el lado oscuro de la vida de su país en títulos como “Twin Peaks”, “Terciopelo Azul” o “Mulholland Drive”, falleció ayer a los 78 años. “Hay un gran vacío en el mundo ahora que ya no está con nosotros. Pero, como él diría, ‘mantén la vista en la dona y no en el agujero’”, reza un comunicado de la familia en su página oficial de Facebook, en el que anuncia su fallecimiento. La familia no precisó las causas ni el lugar de su muerte, pero el cineasta y guionista que vivía en Los Ángeles, anunció en agosto pasado que sufría un enfisema pulmonar tras años de fumador empedernido.