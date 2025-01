Murió David Lynch, director de la serie “Twin Peaks” y arquitecto de pesadillas

David Foster Wallace lo entendió como pocos. En su ensayo de 1996, David Lynch Keeps His Head, describió su obra como una disección de lo inexplicable: “Lynch se ocupa de lo que muchos directores evitan. Muestra el mal sin ironía, sin distancia, y nos deja ahí, solos, enfrentando el abismo sin filtros ni consuelo”. Para Wallace, "lynchiano" no es una palabra que se defina, sino una sensación que se reconoce cuando se vive: la certeza de que la realidad es apenas un delgado barniz sobre el horror.