Antes de ver a Trump, Milei se reunirá con la titular del FMI

El vuelo partirá rumbo a Washington DC a las 23:59 de este viernes, según informaron desde Presidencia. Su llegada está prevista para el sábado a las 10, hora de Estados Unidos. Ese día participará de la Gala Inaugural Hispánica, donde será galardonado con el premio “LWS Award 2025-Titan of Economic Reform”.



La reunión con la titular del FMI será el domingo, a las 14.30. Antes visitará a las 12.30 el Instituto Milken, un think tank sin fines de lucro y no partidista enfocado en acelerar el progreso medible en el camino hacia una vida significativa, según se presentan en su web oficial.