Cartas de lectores II: “Los blasones”

Las sociedades patrióticas que inspiraron los movimientos emancipadores de América, y a las que pertenecieron nuestros próceres, tenían como base el anhelo de fraternidad entre los hombres. Sólo exigían a sus cofrades probidad y rectitud, “cualquiera sea su credo o denominación que lo distinga”. Estas logias aparecieron como respuesta al absolutismo monárquico y eclesiástico e influyeron decisivamente en la gesta de Mayo y en la Asamblea del año XIII, entre cuyas declaraciones fundamentales figuran la total separación entre el Estado y la Iglesia, la abolición de la esclavitud y de la Inquisición en todos los territorios del ex Virreinato. Prohibió, además, la ostentación de blasones y los títulos de nobleza… Pues bien, no obstante ello, y a propósito, en el último “Congreso de Genealogía“ (o de “blasones”, para ser más exactos), realizado en San Juan, se hace mención (como ya se dijo) de la existencia de una supuesta etnia “hispano-criolla“, sin mácula, que en los primeros siglos de la Colonia habría arribado al país, y de las cuales descenderían las “familias patricias argentinas” (sic), muy a pesar de que la realidad histórica demuestre todo lo contrario: los que arribaron al país, en esa época y circunstancias, fueron los sefaraditas. Además (y por añadidura) es la propia presidenta del mencionado Congreso la que nos dice ahora que “no se trató“ en el mismo el tema del origen judío de dichas familias (la gaceta, 24/12/24). Pues bien, creemos que ya es hora, entonces, de que se trate. Ilustres hombres cívicos y soldados argentinos que lucharon en la emancipación, en la época de Rosas y posteriores, llevan apellidos de origen judeoportugués; v. Gr.: Pacheco de Melo, Salguero, Darregueira, Barros, Acevedo, Vieytes, Cabral, Freire, Dorrego, Sa, Aldao, Ramos, Pinedo, Andrada, Báez, Almada, Pinto, Costa, Lima, Pedernera, Piñeiro, Silva (ej: Pazos Silva, Avellaneda Silva), Rocha, Drago, Fragueiro, Duarte, Mendes, Gonzaga, Ramallo, Borges, Vieyra, Paiva, Viale, etc. También la lo son Moreira, Pereyra, Brito, Araujo, Maciel, Ferreira, Cardoso, Leal y muchos más…