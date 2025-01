Cartas de lectores: Hipocresía

Difícil es explicar cómo una persona se puede volver megalómana. La historia tienen personajes siniestros desde emperadores romanos hasta gente como Nicolás Maduro, autoproclamado presidente de Venezuela. Recuerdo también que Bolsonaro nunca aceptó la derrota ante su par Lula y que hizo hasta lo imposible para que no asuma. La Sra. Cristina Kirchner también hizo todo un escándalo para no hacer el traspaso presidencial a Mauricio Macri cuando ganó en 2015. La verdad es una hipocresía de este gobierno andar golpeándose el pecho contra la injusticia de Venezuela si el presidente Milei quiere gobernar bajo DNU y si pudiera eliminaría el Estado y el Congreso. Son todos unos hipócritas y la historia lo demostró; los únicos que pagan las injusticias son los civiles, familias destruidas por la política y por infantes dictadores que me recuerdan la época del fascismo en Europa o el comunismo en la Rusia de Stalin. El poder solo es eso y pasa. José Alperovich se creía intocable y hoy está en prisión. ¿Quién puede hablar de la situación de Venezuela, Siria, Cuba, Irán, Sudán o Nigeria? ¿Macri? ¿Milei? ¿Cristina? Ninguno. ¿El único que puede dar testimonio de ese horror es el que lo padece? Como alguna vez dijo Hanna Arendt y la tildaron de nazi, cuando sus palabras tenían toda la razón, o aquel encuentro entre Jesús y Poncio Pilatos. Mi Reino no es de este mundo. Para terminar, nunca a la derecha o a la izquierda les importaron la democracia y los derechos humanos, siempre los han pisoteado. Anhelo un mundo más justo y que la política respete a sus ciudadanos.