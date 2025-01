Esclarecieron un asalto en Yerba Buena: “Este es un mensaje para los delincuentes”, dijo Girveau

Le apuntaron con un arma en la cabeza a un niño de 12 años

Una mujer denunció que dos jóvenes le robaron la bicicleta a su hijo de 12 años en la esquina de Juan B. Justo y Panamá. Según la progenitora, los delincuentes utilizaron un arma de fuego para amenazar y quitarle el rodado, pero no sufrió lesiones. La denunciante aprovechó la situación para informar que uno de los delincuentes es su vecino y que no es el primer ilícito que comete en la zona. “Estamos cansados de ese chico porque roba para drogarse. La familia es gente trabajadora y ya no saben qué hacer con él”, declaró Juan Carlos Medina. “En esta parte de la ciudad no cuenta con la presencia policial y hay mucha inseguridad. Reaccionarán cuando suceda algo malo”, sintetizó Amalia Fernández.