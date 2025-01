Juan Carlos de Pablo cuestionó la expectativa del Gobierno sobre la baja del crawling peg

De Pablo, en diálogo con LN+, explicó que no existe un compromiso formal por parte del BCRA respecto al precio al que se venderán los dólares, subrayando que la opinión del Presidente sobre este tema no implica una garantía de acciones específicas. En este contexto, advirtió que no es prudente tomar decisiones basadas en la posibilidad de un salto devaluatorio, ya que en caso de que ocurra, las consecuencias podrían ser muy negativas para los agentes económicos que se arriesguen a esta especulación.