El problema de la basura en Barrio Sur

Las calles de barrio Sur en San Miguel de Tucumán presentan algunos días una postal lamentable: bolsas de basura desbordadas, residuos amontonados en las esquinas y olores nauseabundos que impregnan el aire. Esta problemática es consecuencia directa de una serie de decisiones y hábitos que están lejos de converger en una solución efectiva.

La Municipalidad de la capital, liderada por la intendenta Rossana Chahla, ha impulsado medidas como la “descontenerización” de ciertos barrios, entre ellos Barrio Sur, con la intención de mejorar el manejo de los residuos y de fomentar hábitos responsables en la ciudadanía. Según Julieta Migliavacca, secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, esta política busca que los vecinos se adapten a sacar la basura en los horarios establecidos, que comienzan a partir de las 21 -de lunes a viernes- y a las 15 los sábados. Sin embargo, la realidad dista mucho del ideal planteado.

Las calles de barrio Sur son testigo de un incumplimiento generalizado de estos horarios, lo que ha convertido a este sector en una especie de vertedero. Uno de los principales argumentos del Municipio para la retirada de los contenedores es que estos no son suficientes para reunir los residuos generados por los vecinos. En palabras de Migliavacca: “en un edificio hay 50 vecinos, y en esa cuadra hay cinco edificios más, lo que suma unas 250 familias. ¿Ustedes piensan que los residuos de tantas personas entran en un contenedor?”. Este razonamiento tiene sentido desde el punto de vista de la logística, pero no contempla que, en ausencia de contenedores, los residuos terminan acumulándose en cualquier rincón de la vía pública. Además, se han iniciado campañas de concientización y controles con cámaras de monitoreo para identificar y multar a quienes no respeten las normas.

Si bien estas medidas son necesarias, no son suficientes para solucionar un problema tan arraigado. El Municipio también ha anunciado la creación de una Escuela Ambiental, que comenzará a funcionar en 2025. Esta institución será un espacio gratuito y sustentable dedicado a educar a los vecinos sobre buenas prácticas ambientales. Si bien esta iniciativa es un paso importante hacia un cambio cultural, no soluciona la urgencia del problema actual. La basura en las calles de Barrio Sur sigue acumulándose todos los días, sin que se vislumbre una solución inmediata.

La descontenerización fue justificada, en parte, por el Plan Integral de Movilidad Urbana, que prioriza el uso del espacio público para carriles exclusivos de transporte público. Sin embargo, esta decisión ha dejado a los vecinos de Barrio Sur en una encrucijada: sin contenedores y con un servicio de recolección que no logra adaptarse a los hábitos actuales de la población. Mientras tanto, los residentes enfrentan las consecuencias de una gestión que parece más enfocada en el largo plazo.

El compromiso ciudadano es una parte crucial de la solución, como enfatizan constantemente las autoridades. No obstante, exigir responsabilidad sin ofrecer herramientas suficientes para facilitar el cumplimiento de las normas es una estrategia complicada. La educación ambiental y las campañas de concientización son fundamentales, pero deben ir acompañadas de medidas prácticas que mitiguen el impacto inmediato de la acumulación de residuos.

Entre las posibles soluciones para abordar el problema de manera inmediata, se podría implementar la colocación de cestos de basura más pequeños en las viviendas y edificios. Estos obligarían a los vecinos a gestionar mejor sus desechos y reducirían la probabilidad de que las bolsas terminen tiradas en las veredas. Además, el municipio podría aumentar la frecuencia de los camiones recolectores en las zonas más críticas, al menos de forma temporal, mientras se ajustan los hábitos de la ciudadanía. El municipio necesita atender tanto las necesidades inmediatas como las soluciones a largo plazo. Las calles de Barrio Sur necesitan respuestas ahora. Esto implica no solo insistir en el cumplimiento de horarios y normativas, sino también garantizar que los vecinos tengan los medios adecuados para deshacerse de sus residuos de manera ordenada.