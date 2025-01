Cartas a lectores: Estafas virtuales

Esta carta va dirigida al público en general que ya se acostumbró a comprar cosas en redes sociales que no tienen ningún tipo de control de quiénes son los vendedores. Permítanme darles unos concejos para evitar ser estafados o robados. Un ejemplo real que conozco en detalle: por ejemplo, publican una heladera usada o algo similar a un precio muy bajo; algo que debería valer $ 200.000 lo ponen a $130.000; cuando uno se comunica con ellos inmediatamente piden seguir la conversación por WhatsApp. Acá tenemos la primera alerta de que hay que confirmar: esas cuentas de WhatsApp no se pueden rastrear y si uno los agenda y los quiere llamar por línea fija de celulares, resulta que el número no existe, no te atienden y cuando uno les reclama por qué no atienden dicen que tienen problema en el chip… Es mentira, eso lo hacen para no ser rastreados y/o ubicados por las antenas de los celulares. Luego te dicen que tienen la heladera en una dirección bien lejos de la ciudad, por lo que se hace difícil ir a verla y te ofrecen llevarla a tu domicilio ya que tienen una camioneta disponible; hasta ahí parece una ganga, pero ahí viene la estafa… te piden una seña para el combustible o por el hecho de llevártela, y uno pensando que está haciendo la súper compra les manda esa seña, y a partir de ahí no te contestan más, te bloquean y nunca más sabrás de ellos. Consejo: no compren nada por locual no puedan llamar al vendedor a una línea real de celular; nunca den una seña, sean desconfiados si el precio es bajo. Con respecto a la venta y compra de motos, como salió una nota en los diarios, hay que ser mucho más precavidos. Nunca andar con la suma de dinero (millones ) en la mochila en la calle para ir a comprar la moto; se están entregando solos; y en caso de que lo hagan, primero verificar que tienen un número de celular real, llamar por línea de celular , y hacer los encuentros en lugares públicos como bares o estaciones de servicio donde hay policías cerca y cámaras; hasta sería recomendable hacer una videollamada antes y guardar la foto del vendedor; si es honesto no tendrá problema; si es ladrón nunca te contestará la videollamada. Están de moda todas estas estafas, por lo que hay que estar muy alertas. Los jóvenes rápidamente pueden revisar los perfiles de los vendedores en las redes sociales y se dan cuenta si las cuentas son falsas: tienen pocas fotos, poco tiempo de ser creadas. La gente un poco más grande o que sepa menos de redes sociales no sabe hacer eso. Y por último, si van a hacer una compra de un valor importante, nunca dar la dirección de su casa, ya que sabrán que en esa casa hay plata y exponen a la familia a ser asaltada. En lo posible nunca vayan solos a hacer una compra importante.