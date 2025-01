El dueño de un estilo fascinante

Cuando publiqué mi primera novela partí de inmediato a Buenos Aires y me acerqué hasta su departamento para obsequiársela personalmente. De alguna manera sentía que esa historia en las manos de uno de mis grandes referentes cerraba un círculo importante para mi vida. Pero no pude conocerlo; lamentablemente llegué tarde, ya eran tiempos donde sus días eran casi una reclusión permanente. Quizás mi libro quedó ahí, desapareciendo entre sus muebles y trastos, listos para su embalaje final. Y como tal vez sus manos no llegaron a abrir ni la primera página con mi dedicatoria a corazón abierto, en estas líneas pretendidamente elegíacas le rindo mi sentido homenaje.