Perdió en los 90 reglamentarios, marcó el gol salvador y lo ganó en los penales: Graneros es finalista del Regional Amateur

La conquista habilitaba la definición desde los 12 pasos. La primera ejecución de los locales se fue afuera. Juárez no dudó en su disparo para que Graneros tomara ventaja que aumentó una atajada de Pablo Lencina que se reivindicó del penal que él mismo cometió, que luego no pudo atajar y que derivó en el primer gol de San Miguel. Esas dos acciones de el "Cocodrilo" -el error del local y la tapada de su arquero- las supo mantener, no sin antes sufrir una atajada de Mauricio Rojas. En la quinta ejecución, Cruz no dudó: pegó un derechazo, elevado, recto hacia el travesaño y logró la victoria en un partido que la mayoría del tiempo hizo mantener la respiración a los ganadores y a los perdedores también.