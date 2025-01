Cartas de lectores: Ola de robos en Río Seco

Aflige y preocupa la alta delincuencia a la que nos somete en Río Seco un grupo de malandras adictos, flagelo que el Gobernador dice combatir con sus funcionarios de Seguridad, pero no en este pueblo marcado por la desidia y malos gobiernos. En pandemia se llevaron la comisaría afuera del pueblo sobre ruta 38, más cerca de Villa Quinteros que de Río Seco. Sigue ahí y nadie se hace cargo que la autoridad policial custodie nuestro pueblo. Se sabe quiénes son los chorros habituales; entre ellos hay dos personas discapacitadas, pues entonces que las manden donde corresponde y a los otros que los encierren porque roban, en el pueblo y hasta en el cementerio. No damos más como pueblo desprotegido. He puesto una denuncia MPF N° D-449254/2025. Abrieron una casa deshabitada donde ya hubo un hecho de sangre con un malviviente. Espero que no tiren la denuncia y actúen como corresponde porque los encierran y desde las fiscalías los mandan de vuelta al pueblo. Gobernador Jaldo, ministro Agüero Gamboa, Jefe de Policía Joaquín Girvau, señores fiscales: Río Seco necesita ya su comisaría en el pueblo y que se encierre a los malvivientes y adictos. Estamos en peligro.