Cartas de lectores: Defensa de la institución

Afiliarse a un partido político es voluntario y libre. Firmar una ficha de afiliación implica firmar un contrato de adhesión, mediante el cual se acepta conocer las normas que rigen dicho partido y declara que cumplirá y hará cumplir a las mismas. Los motivos por los que una persona decide afiliarse a un partido: por coincidencia con los postulados y las líneas ideológicas, por historia, por historia familiar. Se espera, para todos los afiliados, pero en especial para aquellos que deciden iniciar una carrera política, que actúen con integridad, ética y honradez, entendiéndose por integridad que haya coincidencia entre lo que piensan, dicen y hacen. Es posible que una persona cambie sus preferencias ideológicas, por cualquier motivo, por lo que es libre de renunciar a un partido político y afiliarse a otro. Pero queda claro que debe cumplir las normas del partido al cual está afiliado. Un grupo de legisladores de la UCR no sólo no cumplió con lo establecido por la institución, sino que, además tuvieron actitudes burlonas, publicando fotos luego de haber votado en contra de lo establecido por el partido. A mi juicio, se tomó una medida correcta al apartarlos del partido. Asimismo creo que hay otros casos que deberán ser estudiados, por comportamientos similares. Finalmente, me resta solicitar a los legisladores expulsados, si aún les queda algo de honor, que renuncien a las bancas, ya que las mismas fueron obtenidas utilizando la estructura de la UCR y fueron elegidos para representar al pueblo, ideológicamente a través del radicalismo.