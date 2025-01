El dólar "blue" tuvo una leve suba: a cuánto cotizó en Tucumán

“Cuando él era ministro de Economía, cuando le hablaban del tipo de cambio se ponía como loco. Y se ponía bastante violento, además. Eso pasó durante la convertibilidad. Si no que recuerden las cosas que hizo durante el 94-95 en el medio del contexto del Efecto Tequila y cómo se ponía y las cosas que decía. Entonces es interesante porque el equivalente de ese tipo de cambio que él defendía era de $700 de hoy. Argentina no tenía equilibrio fiscal y nosotros sí tenemos equilibrio fiscal. Y esto es un tema, digamos, no menor. Por lo tanto, la declaración de Cavallo me parece desafortunada e incorrecta en términos técnicos”, afirmó.