Temor por el metapneumovirus humano: ¿estamos ante una nueva amenaza mundial?

- A nivel internacional hay mucho temor de que pueda ocurrir nuevamente una pandemia, ¿tenemos que preocuparnos?

- Hay que informarse adecuadamente y tener cuidado con las fake news. No debemos tener miedo ni crear alarma. Es importante informarse bien, buscar y respetar las normas mínimas de cuidado para prevenir los contagios. Esperemos a ver qué pasa; quizás no sea una pandemia sino un brote importante en China, algo fuera de lo esperado, y que nosotros en Argentina no tengamos lo mismo apenas empiece el otoño.