Cartas de lectores: Violencia

Hace un par de días, vi una serie protagonizada por el gran actor Keanu Reeves. El nivel de violencia - igual o peor que Matrix- los asesinatos con cabezas destrozadas, a tiros y cuerpos atravesados por katanas, me hacen pensar si realmente era necesaria tanta violencia y exhibición de sanguinaria crueldad. “Kill Bill”, de Tarantino, no se queda atrás en crueldad y homicidios. O la película “Furia” con el inmenso actor Brad Pitt, que le clavó un cuchillo en el cráneo a un oficial nazi. Y me hago una pregunta: ¿Cómo incide en la gente tanto baño de sangre? ¿El relato es sólo una excusa para mostrar violencias sin límites y asesinatos de todo tipo? ¿Cómo afectan estas matanzas tan realistas en las cabezas de nuestros pibes? Vi por “tele” a uno alir de una cueva narco furioso disparando una pistola al estilo de las bandas mafiosas. Lo concreto es que mató a un pibe de 22 años que venía por la vereda. ¿Qué futuro estamos construyendo?