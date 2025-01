Cartas de lectores: Vos

La verdad que muchas veces uno ve sin mirar y es lo que me pasó al leer el suplemento de LA GACETA con el resumen de los acontecimientos más notables del año pasado 2024. No era necesario leer nada, el solo observar las 24 fotos de la tapa (dos por mes) ya te transportaba al acontecimiento y a la noticia veraz, buena o mala según el pensar y discurrir de nosotros, los interlocutores válidos, que, sin pensarlo, desde hace mucho tiempo emitimos opinión propia y que gentilmente son publicadas en nuestro diario. En ocasiones, inquietudes de allegados que a lo mejor piensan distinto y a través de una discusión o cambio de opiniones te dan pie a que te expreses; en ocasiones, con errores de dicción o de ortografia y que la Redacción los subsana. Como verán, me estoy refiriendo al espacio “Cartas de Lectores”, donde soy un asiduo colaborador que constantemente me entusiasmo en la escritura y me las deben “mochar”. Pido mil disculpas por mi mal pensar y sentirme marginado al igual que ese equipo de escribientes que casi todos los días estamos presentes diciendo los que muchos piensan, pero no pueden o no quieren decir. ¡Perdón, amigo Federico van Mameren, jefe de Redacción de LA GACETA; espectaculares tus conceptos y la apreciación de nuestro humilde aporte, y por tenernos (diríamos en tucumano básico) bien “relojiaos”; y es verdad, todo es cierto, solo que cuando titulás la nota “Vos”, jamás pensé que ese “vos”, era yo y éramos nosotros . Como era de esperar, tus conceptos nos dignifican y más viniendo de una excelente persona y gran profesional. ¡Federico, gracias , vos sí que sos un grande!