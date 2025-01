Premios Globo de Oro 2025: todo lo que tenés que saber

Actor protagónico: elogios que no alcanzan para ganar una estatuilla

“Daniel Craig es uno de los grandes actores de su generación y un hombre muy cálido. Su compromiso fue completo y total”. Los elogios del director Luca Guadagnino al protagonista del drama policial “Queer” no le alcanzarían para ganar la estatuilla a mejor actor dramático en los Globo de Oro de hoy, ya que la presea está entre Adrien Brody como un arquitecto que sobrevive al holocausto en “The Brutalist” y Timothée Chalamet por su composición de Bob Dylan en “Un completo desconocido”. Algunos aún apuestan por Ralph Fiennes (por el drama vaticano “Cónclave”, sobre la elección de un nuevo Papa) y por Sebastian Stan como Donald Trump en “El aprendiz”, pero casi nadie por Colman Domingo (“Sing Sing”). Complejo es entender que se haya calificado al terror psicológico de “Hereje” como comedia o musical, pero una vez hecho, Hugh Grant es candidato a ganar como mejor protagonista; Jesse Eisenberg aparece cerca en las apuestas con “A real pain” y luego figura Jesse Plemons, por “Kinds of Kindness”. La lista la completan Glen Powell (“Hit Man”), Gabriel LaBelle (“Saturday Night”) y Sebastian Stan (“A different man”).