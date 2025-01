Estas son las producciones favoritas para los Globo de Oro

El cine de habla no inglesa tiene una amplia variedad de opciones para los Globo de Oro, aunque “Emilia Pérez” se destaque. Desde la India llega “All We Imagine as Light”, la historia de Prabha y Anu, dos enfermeras que viven en Mumbai y ambas están preocupadas por sus relaciones, por lo que se embarcan en un viaje hasta un pueblo costero para visitar un bosque místico. Brasil aporta “Aún estoy aquí”, que la volvió a poner en la consideración internacional con un relato sobre la lucha contra la dictadura en ese país protagonizada por una mujer ante el secuestro de su esposo. “The Girl with the Needle” es una producción danesa sobre una enfermera acusada de crímenes; mientras que “The Seed of the Sacred Fig” gira alrededor de un juez iraní sumido en la paranoia en medio de los disturbios políticos de Teherán cuando su pistola desaparece, y sospecha de su mujer y sus hijas. La lista la cierra la italiana “Vermiglio”, situada en un remoto pueblo de los Alpes a fines de la Segunda Guerra Mundial.