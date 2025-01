Recomendados para leer

“Me dijeron que me voy a morir. Es tonto: no debería necesitar que me lo digan. Pero una cosa es saber que te vas a morir alguna vez -empeñarte en olvidar que te vas a morir alguna vez- y otra muy otra que te digan que hay un plazo y ni siquiera es largo”. Así arranca. Una trompada con la que nos deja groggy. En medio del aturdimiento leemos cómo el autor, a partir de un diagnóstico de ELA, decide escribir sus memorias. Pero eludiendo cualquier tipo de victimización, resistiéndose a que la enfermedad haga que deje de ser Caparrós.