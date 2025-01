Cartas de lectores: Inflación ficticia

El Gobierno nacional miente con respecto a la supuesta baja de la inflación; los índices que destaca solo existen en su imaginación y desesperación de querer hacerles creer a sus incautos seguidores que las cosas van mejorando. Encima tienen la desfachatez de autocalificarse, sin un mínimo pudor considerando el desastre que están generando, como el mejor Gobierno de la historia. La realidad nos muestra que, por ejemplo, las carnes vacunas han subido entre un 15% y un 20 % este último mes; los lácteos andan también por ahí a tal punto que hoy comprar un yogur se transformó en un privilegio para pocos, de no creer. Ni hablar de los servicios: mi última factura de energía eléctrica me llegó con el 80% de aumento, en relación a la anterior con igual consumo; internet y telefonía móvil tuvieron subas de entre un 10% y un 15% en este mes. Yendo a cuestiones más superfluas, tenemos que en los bares las subas de estos últimos dos meses rondaron también por un 20%; o el “lujo asiático” que significa hoy comprar un kilo de helado, ya que su precio en las heladerías más notorias se acerca a unos $ 20.000. Si las ventas no cayeron más aun se debe a que las grandes cadenas de supermercados realizan promociones muy fuertes para poder “sacarse de encima” los productos próximos a vencer. En definitiva, creo que todos sabemos bien, aunque los cándidos adherentes a MIlei se hagan los distraídos y “finjan demencia”, que los precios no paran de subir y muy por encima de un 2% o un 3 % mensual con el que se “pavonea” el Gobierno. Además, como para agravar más el “panorama”, el Gobierno ya autorizó aumentos tarifarios de servicios (luz, gas, agua, telefonía, salud, etc.) para iniciar este año.