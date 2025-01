El ritmo al que respiramos influye en nuestra memoria, según una investigación

Un estudio descubrió que las ondas cerebrales y nuestra respiración están coordinadas

La investigación que ha conducido a este hallazgo es obra de un equipo integrado, entre otros, por Andrew Sheriff y Christina Zelano, de la Escuela Feinberg de Medicina en la Universidad del Noroeste, Estados Unidos. El estudio se titula “Breathing orchestrates synchronization of sleep oscillations in the human hippocampus”. Y se ha publicado en la revista académica Proceedings of the National Academy of Sciences. De acuerod con el descubrimiento, el las ondas cerebrales se sincroinizan con nuestra respiración.