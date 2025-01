Cartas de lectores: ¿Qué festejar?

Contestando la carta de la señora Ezquer sobre los motivos para festejar me parece que se olvidó mencionar los siguientes: Aumentos salvajes de las tarifas de servicios públicos. Desfinanciamiento de las Universidades públicas y de todas las áreas de ciencia y técnica. Recortes casi totales en cultura y deportes. Desprotección a los sectores más vulnerables como jubilados y discapacitados. Despidos masivos de personal en el sector público y privado por baja de ventas. Y por sobre todo festejamos tener el presidente más atrevido de la historia argentina que es objeto de burlas dentro y fuera del país. No me extraña que personas como esta señora tengan motivos para festejar. Yo festejo por la vida y por mi familia y amigos en ésta época tan complicada para todos en el país.