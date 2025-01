Cartas de lectores: Ley Bases

En su edición del 27/12, LA GACETA publicó el planteo por ante la Justicia Federal, formulado por el dirigente peronista Enrique Romero, promoviendo una acción declarativa de nulidad contra la Ley Bases, Nº 27.242, al que adhiero totalmente, por ser el puente que hizo realidad hasta hoy, las locuras del Presidente. La militancia en el peronismo, sumado a los conocimientos intelectuales del autor de la presentación, volvió a encender una luz de esperanza para las víctimas del ajuste, como lo hizo en su oportunidad con las familias de las víctimas del golpe de Estado de 1976, al poner en conocimiento de la opinión pública la existencia de ese verdadero infierno que fue el Pozo de Vargas, para los que resistíamos a las Fuerzas Armadas. La presentación judicial debe ser un llamado de atención a los gobernadores, senadores, diputados nacionales sindicalistas, legisladores, intendentes etc., que haciendo la V de la victoria engañaron al pueblo, que está sufriendo las locuras, de alguien que llegó al poder no precisamente por culpa del soberano, sino por las malas gestiones anteriores. La actitud del dirigente peronista debería servir para que todos los protagonistas políticos, aún no infectados por Milei, dispongan de inmediato la conformación de equipos de asesoramiento y acompañamiento profesional gratuitos a todos los ciudadanos que queremos que se respeten los principios constitucionales, porque no solo hubo desobediencia constitucional, sino también sobornos claros y encubiertos que salieron a la luz, con el envío de dineros e iniciaciones de obras que estaban eliminadas por el verso del “no hay plata”. La propuesta terminaría con el verso del protocolo, con el que la segunda teniente Carolina Serrano tiene anonadado a Milei.