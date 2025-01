Una cadena solidaria que inspira esperanza

Cuando la desesperación amenaza con consumir la dignidad, las historias de resiliencia y solidaridad emergen como faros de esperanza en la oscuridad. El pasado 27 de diciembre, en una entrevista emitida por LG Play, Ariel Rodríguez, un padre de familia que enfrenta la difícil realidad de no tener un trabajo fijo, expresó ante las cámaras el complicado momento que vivió durante la Navidad. “Este 24 no tenía nada para poner en la mesa. No me da vergüenza decirlo. Vergüenza es robar”, declaró con una sinceridad que conmovió. Las palabras fueron reproducidas una y otra vez. Su historia, marcada por el esfuerzo diario y la decisión de no ceder ante la tentación de lo incorrecto, llegó a los oídos de una comunidad que no dudó en actuar.