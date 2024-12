La Justicia de Bolivia citó otra vez a Evo Morales

Evo Morales fue otra vez citado por la justicia boliviana para prestar su declaración por la investigación en la que se lo acusa de los delitos de trata de personas y estupro, por los indicios de haber embarazado a una menor de edad en 2016, cuando ejercía la Presidencia del Estado. El juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujeres de Tarija (sur) notificó por edicto al ex presidente y fijó para el 14 de enero de 2025, a las 09:30 am, su audiencia de medidas cautelares. Se prevé que, en esa sesión, el juez decida si Morales enfrentará el proceso en libertad o bajo prisión preventiva. Morales ya había sido citado a declarar el 10 de octubre pero no se presentó. En su lugar llegó uno de sus abogados, el ex viceministro Jorge Pérez, que presentó un memorial y justificó la ausencia de su defendido alegando falta de garantías. Y aseguró que Morales no se presentaría por miedo a ser encarcelado.