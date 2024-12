Cartas de lectores I: soy de 20

Nací, en el Condado de Sanca City , y hace más de 50 años me radiqué en mi Barrio 20 de Junio (a tres cuadras) , con sus calles enrripiadas( hoy todas asfaltadas ) , para mi el mejor barrio del mundo, ¿cómo no quererlo ? si acá nacieron mis tres hijos y mis nietos y es donde residimos . Estamos ubicados a tan solo 15 cuadras de la Plaza Independencia , abrazando al Colegio y Templo de San Cayetano , recibimos cómo donación un predio de parte del Ex Aeropuerto Matienzo , actualmente allí funciona la cancha de nuestro Club 20 de Junio , cuna de grandes estrellas del fútbol tucumano , como el caso de nuestro “Mocho”Ulices Vera , joven promesa que con el Club San Martín, estuvieron a un paso de ascender a la Primera División del Fútbol Argentino. Hoy con orgullo podemos decir que esta humilde Institución está floreciendo , con el trabajo denodado de un grupo de jóvenes dirigentes , acompañados de los vecinos , especialmente el empeño y sacrificios de las madres que acompañan a sus pequeños a todo lugar y los resultados no se hicieron esperar .Torneo de fútbol Cebollitas , Liga Municipal Cat/17, Campeones 2024 ,Club 20 de Junio .Liga El Fortín y Torneo Provincial Cat/17 y 16 ,Club 20 de Junio , Campeón invicto y Cat/14 ,3°(juegan mis nietos) . Los papás para no quedarse atrás en la Copa de Plata- Senior+35 , organizado por la Liga Tucumana de fútbol se coronaron Campeones . Los abuelos son activos participantes en la Liga Oficial de Veteranos y las damas de a poco se van entusiasmando y ya están practicando . Bien ahora ya saben , quienes somos y donde estamos , somos humildes y sacrificados , pero aguerridos ,unidos , tenaces y vamos por más . ¡ Felicidades! niños que practican cualquier deporte y padres que se involucran en la noble tarea de lograr una mente sana en un cuerpo sano