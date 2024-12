La tajante respuesta de Carlos Roldán sobre la posibilidad de dirigir a San Martín de Tucumán

- Nunca tuve una discusión. Siempre sentí el apoyo de parte de ellos. En ese momento, a nadie se le dejó de pagar; nos dieron todas las comodidades posibles, viajamos a Puerto Madryn y a Mendoza en chárter... Nos daban todo. El cumplimiento fue total. Además siempre nos apoyaban cuando perdíamos. Me acuerdo que Rubén (Ale) me pedía permiso para entrar al vestuario y ese era el respeto que tenía conmigo. Después pasaron un montón de cosas, que a mí no me interesan porque sólo me importaba que el fútbol de San Martín estuviera bien. Una vez tuvimos inconvenientes con un grupo de hinchas que pedían que me vaya, y Rubén salió a respaldarme. Fue en un partido contra Platense en el ascenso del Nacional B a Primera. Me acuerdo que lo primero que hizo es decirme: ‘Acá no se va nadie, no te preocupes. Ganamos o morimos juntos’. Después de ese momento, el equipo levantó y logramos ese ascenso.