El arte de hacer limonada con el destino

Rudyard Kipling (1865-1936), en su poema “Resolutions for the New Year” no hace ninguna propuesta; solo registra su propia hipocresía. “He decidido amar a todos mis vecinos como a mí mismo... excepto a los dos o tres que odio y me odian”. Este comienzo establece un juego de contradicciones que satirizan nuestras intenciones y compromisos. Por ejemplo, Kipling promete dejar las cartas, salvo cuando le conviden a jugar. No bailará salvo que una niña hermosa lo requiera, y prescindirá de lujos ni bien pueda, sin apuro.