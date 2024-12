Piden informes por El Cadillal

En ese sentido, Seleme expresó su preocupación y criticó la gestión de estos fondos y las decisiones tomadas hasta el momento. “Lo que está pasando con El Cadillal es muy grave. Los trabajos que se hicieron para arreglar las filtraciones y los asentamientos no alcanzaron para solucionar todos los problemas que existen. Este año hemos enviado dos pedido de informe al Orsep y las respuestas reflejan la persistencia de la problemática”, declaró. Por su parte, Elías de Pérez cuestionó la falta de transparencia. “Durante todo un año no se ha avanzado en arreglar los problemas, pero se siguen afectando sumas millonarias de los tucumanos para que no haya ninguna solución definitiva.