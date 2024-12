La otra cara de la Navidad: "Un platito de comida, esa es la felicidad más grande", el duro relato de una mujer de 77 años en una cena solidaria

Cómo es su vida

Vive con 10 perros, que son su mayor apoyo. Sin embargo comenta que con el sueldo de la jubilación no le alcanza para costearse la comida y los medicamentos, por lo que tiene que recurrir a comedores para poder alimentarse. “La jubilación es muy triste, me han venido $15.000 de agua y $25.000 de luz cuando hace dos meses que no tengo luz. Porque tengo que cambiar los cables de la casa y me cuesta mucha plata. Estoy con la heladera desenchufada desde hace dos meses. Ya no sé hasta dónde voy a llegar con esta situación” - comenta.