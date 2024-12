Alberto Fernández deberá pasar por Comodoro Py antes de que termine el año

Allí la Cámara Federal resolvió el 19 de diciembre pasado rechazar su pedido para anular su indagatoria. Cuando el juez convocó a Fernández y otras personas a declarar en indagatoria, el magistrado hizo un detalle de los hechos, que para la defensa no alcanza como fundamento. El juez Martín Irurzun dijo que la ley no exige respecto de la citación a indagatoria ninguna fundamentación específica cuya omisión origine la nulidad. Y abundó en que el llamado a indagatoria no es apelable. Su colega Eduardo G. Farah dijo que coincidía con sus fundamentos y la solución propiciada. El juez Roberto J. Boico también entendió que el fallo de Ercolini debe ser avalado.